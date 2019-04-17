تصريح امريكي رسمي مثير حول ’صفقة القرن’

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قال المبعوث الأمريكي الخاص للمنطقة جيسون جرينبلات إن الإدارة الأمريكية لن تكشف عن تفاصيل خطة التسوية المسماة بـ ’صفقة القرن’ مسبقا.





وأضاف غرينلات :"جيراد (كوشنير)، سفير الولايات المتحدة في إسرائيل وانا نقدر الاهتمام بجهودنا للسلام خلال العامين الماضيين، لكننا لا ننوي كشف تفاصيل الخطة قبل موعدها. عملنا بجد لصياغة ما نعتقد انه عادل وواقعي، وقابل للتحقيق ضمن خطة. فقط الأطراف نفسها قادرة على حل الصراع. نحن نؤمن ان خطتنا يمكنها مساعدتهم على تحقيق ذلك"، على حد تعبيره.

ونفى البيت الأبيض بوقت سابق اليوم ما نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، الاثنين، حول "صفقة القرن"، والتي جاء في تقريرها أن الخطة لا تشمل قيام دولة فلسطينية مستقلة.

ووفقًا لما جاء في تقرير "واشنطن بوست" ، فإن "صفقة القرن" لحل الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني ستشمل طرق عملية لتحسين حياة الفلسطينيين"، إلا أنها لا تشمل دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة.

وذكرت "واشنطن بوست" أن البيت الأبيض يخطط لعرض الخطة في ربيع هذا العام، أو على أقصى تقدير في الصيف. ومع ذلك، أكد مصدر في واشنطن أن الإدارة "لا تزال تدرس مجموعة من الاحتمالات".

وحسب الصحيفة، فقد قال كبار المسؤولين العرب الذين سمعوا عن تفاصيل الخطة إن المبادرة تركز على فرص اقتصادية ومنح للفلسطينيين وتعد بالسيطرة الإسرائيلية على المناطق المتنازع عليها.

وبحسب ما ورد ربط كوشنير وآخرون خطة التسویة بالاعتراف العربي بـ’إسرائيل’، وستتمتع السلطة الفلسطينية بنوع من الحكم الذاتي بدلاً من دولة ذات سيادة.