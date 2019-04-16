حريق كاتدرائية نوتردام.. هذا ما كشفه التحقيق!

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أعلن مدعي باريس الثلاثاء أن المحققين يعملون على فرضية الحريق العرضي وليس المتعمد في كارثة الحريق المدمر الذي اندلع في كاتدرائية نوتردام مساء الإثنين.

وقال ريمي هيتس للصحافيين أمام الكاتدرائية المبنية على الطراز القوطي "لا شيء يشير إلى أنه كان عملا متعمدا"، مضيفا أن العمال في موقع الكاتدرائية يتم استجوابهم بخصوص الحريق.

وكان جهاز الإطفاء في باريس قد أعلن صباح الثلاثاء إخماد الحريق في الحريق في كاتدرائية نوتردام "بالكامل" بعد نحو 15 ساعة على اندلاعه.

ولفت المتحدث باسم الجهاز غابريال بلوس خلال مؤتمر صحافي الى أنه "تم إخماد الحريق بشكل كامل. نحن الآن في مرحلة تقييم الوضع"، مضيفا أن الحريق امتد "بسرعة كبيرة في السقف الخشبي" للصرح العالمي على مسافة "ألف متر مربع تقريبا".