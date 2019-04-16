شرطي أفغاني يقتل 4 من زملائه

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قال مسؤول أفغاني إن رجل شرطة في ولاية "فاراه" غربي البلاد، فتح النار على زملائه من الشرطة ما أسفر عن مقتل أربعة منهم قبل أن يتم اعتقاله.

وقال محب الله محب، المتحدث باسم قائد شرطة الولاية، إن التحقيق جار في الهجوم الذي وقع مساء الاثنين.

وأضاف محب إن هذا الحادث وقع عند نقطة تفتيش بالقرب من مدينة فاراه، عاصمة الولاية.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها على الفور، لكن طالبان نشطة للغاية في فاراه. وقال محب إن التحقيق سيوضح ما إذا كانت ثمة صلات بطالبان.

ويأتي هذا الهجوم في الوقت الذي تقوم فيه حركة طالبان، التي تسيطر الآن على نصف أفغانستان تقريبا، بشن هجمات شبه يومية على القوات المسلحة وقوات الأمن الأفغانية والحكومة وغيرها من المنشآت في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك في فاراه.