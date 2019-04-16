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"تهديدات بالقتل" بسبب فيديو مذبحة المسجدين

16
APRIL
2019
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ذكرت وسائل إعلام محلية، الثلاثاء، أن عددا من الأشخاص الذي اتهموا بحيازة أو توزيع التسجيل المصور لمجزرة المسجدين في نيوزيلندا، الشهر الماضي، تلقوا تهديدات بالقتل.
 
وانتشر تسجيل صور مباشر للمجزرة المروعة التي قتل فيها 50 شخصا، بسرعة على الإنترنت في الساعات الأولى للهجوم.
 
وحذرت السلطات من مغبة مشاركة التسجيل، معتبرة ذلك غير قانوني في نيوزيلندا، في وقت انتشرت موجة اشمئزاز في البلاد.
 
ومثل 6 أشخاص أمام المحكمة الاثنين بتهمة حيازة أو نشر التسجيل للاعتداء المروع في 15 مارس.
 
وقالت المدعية بيب كيوري إن "تهديدات بالقتل وُجهت" ضد عدد من المدعى عليهم، وفقا لما نشره موقع أخبار محكمة كرايست تشيرش.
 
ولم يتم نشر أسماء خمسة من المتهمين الستة بموجب أمر قضائي.
 
وأخلى القاضي ستيفن آودريسكول سبيل ثلاثة من المدعى عليهم بكفالة، مؤكدا مواصلة أمر منع النشر ومحذرا أي شخص من تنفيذ العقاب بآخرين.
 
وقال آودريسكول "من الحكمة جعل العدالة تأخذ مجراها من دون تدخل خارجي، من أي شخص إما يؤيد الذين مثلوا أمام المحكمة أو من يرغب بتنفيذ نوع من العقاب بحقهم قبل مثولهم أمام المحكمة".
 
ووجهت لأحد المتهمين ويبلغ عمره 18 عاما، تهمة حيازة صورة لأحد المسجدين كتب تحتها عبارة "تحقق الهدف".
 
وشهدت كرايست شيرش، الشهر الماضي، هجوما إرهابيا عنيفا، بعدما اقتحم متطرف يميني مسجدين، خلال صلاة الجمعة، وشرع في إطلاق النار على المصلين.
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