living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"هاري وميغان ومولودتهما" في صورة خدعت البريطانيين

16
APRIL
2019
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
ردا على القرار الذي اتخذه الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل فيما يتعلق بمولودهما الجديد وعدم التقاط أي صور له، أنتج فريق من المصممين صورا تحاكي الزوجين الملكيين وطفلهما بشكل يقترب جدا من الواقع لدرجة صدمت كثيرا من البريطانيين.
ونشرت صحيفة "صن" صور المحاكاة الطريفة لدوق ودوقة ساسكس عقب ولادة ابنهما أو ابنتهما التي لم تتم بعد، وذلك بعدما أعلن الطرفان، الأسبوع الماضي، أنهما لن يلتقطا أي صورة جماعية خارج مكان الولادة، كما فعلت كاثرين، دوقة كامبريدج.
 
وتظهر إحدى الصور الأمير هاري وزوجته، التي تحمل طفلة على شكل دمية، أمام باب بناية، تطل على جناح "ليندو وينغ" الفخم، الذي يوفر رعاية من أعلى مستوى للمرضى وأصحاب المواليد الجديدة، وتبلغ تكلفة المبيت فيه 7500 جنيه إسترليني لليلة الواحدة.
 
وترصد الصور الكوميدية فرحة الوالدين السعيدين بقدوم المولود الملكي، الذي يتوقع أن يكون فتاة، وقد تحمل اسم ديانا، تيمنا بوالدة الأمير هاري.
 
ووثقت صورة أخرى الأمير هاري وماركل يتسوقان معا في متجر "Smyths Toys"، الشهير من أجل شراء بعض الألعاب والمستلزمات الخاصة بالمولود الجديد.
 
وقالت إحدى المسؤولات بفريق Zapf Creation UK، الذي تكلف بإعداد هذه التصاميم "لقد كان من الممتع للغاية الاحتفال بالمولود الملكي الجديد بهذه الطريقة.. نتمنى للأمير هاري وميغان ماركل كل التوفيق لأنهما في المراحل الأخيرة من الاستعداد للترحيب بطفلهما".
 
وكان قصر كنسينغتون في لندن كشف، الأسبوع الماضي، أن الزوجين اتخذا "قرارا شخصيا"، يقضي بإبقاء تفاصيل مولودهما بعيدا عن أنظار وسائل الإعلام والرأي العام.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout