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تجريد ملكة جمال من لقبها بعد اكتشاف حملها

16
APRIL
2019
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جردت الجهة المنظمة والمروجة لمسابقة ملكات الجمال في بوليفيا "الملكة المتوجة" جويس برادو بحجة انتهاك بنود العقد، بحسب ما ذكر موقع ميل أونلاين البريطاني.
 
وقالت الجهة المنظمة للمسابقة التي يطلق عليها اختصارا "غلوريا" إن ملكة جمال بوليفيا جويس برادو، البالغة من العمر 22 عاما، انتهكت العقد الخاص بالمسابقة بعد أن كشفت أنها "حامل".
 
وكانت برادو فازت بقلب ملكة جمال بوليفيا العام الماضي، لكن جردت من اللقب بعد أن تبين أنها حامل في شهرها الثاني.
 
وأكدت برادو الشائعات حول حملها من شريكها عارض الأزياء البراغوائي رودريغو خيمينيز، وقالت إنهما سيتزوجان قريبا.
 
وأكدت برادو ذلك في تصريحات صحفية، مشيرة إلى أنها تحب رودريغو وأنهما يحظيان بدعم عائلتيهما وأن الكشف عن الحمل جعلهما أقرب إلى بعضهما البعض.
 
وكانت برادو مثلت بوليفيا في مسابقة ملكة جمال العالم التي أجريت العام الماضي في تايلاند، لكنها فشلت في الوصول إلى المراكز الأربعة الأولى.
 
وأكدت مؤسسة غلوريا أن هناك شرطا في العقد ينص على أهمية التفاهم بين الجانبين وعلى الحماية والثقة، وأن برادو انتهكت هذه الشروط.
 
ويبدو أن برادو غير مهتمة لتجريدها من اللقب، حيث نشرت صورة لها على إنستاغرام وهي تحمل ملابس قالت إنها اشترتها لطفلها المنتظر.
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