"درس لترامب" من رجال الإطفاء في حريق كاتدرائية نوتردام

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قالت إدارة الدفاع المدني الفرنسية، الاثنين، في رد على ما يبدو على الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي اقترح على رجال الإطفاء "التحرك بسرعة" والاستعانة بطائرات إطفاء، للسيطرة على حريق كاتدرائية نوتردام، إن هذا الخيار غير متاح إذ أنه ربما يسفر عن تدمير المبنى بأكمله.

وأضافت على تويتر "الهليكوبتر أو الطائرة ووزن المياه وكثافة رشها من ارتفاع منخفض ربما تضعف بنية نوتردام وتسفر عن انهيار شامل للمباني المحيطة".

وأدى استمرار الحريق لأكثر من أربع ساعات إلى استغراب ودهشة للمتابعين حول العالم، إذ لم يلاحظ تدخل الطيران العمودي في جهود الإطفاء.

وبدت أعمال السيطرة على الحريق تسير ببطء شديد، في حين اعتقد البعض أن الحريق المشتعل في المعلم التاريخي الشهير لن تتوانى سلطات الإطفاء في السيطرة عليه بشكل سريع.

لكن حسب تصريحات رجال الإطفاء في باريس، اتضح أن هدفهم لم يكن إخماد الحريق فقط، بل سعوا أيضا إلى السيطرة عليه والإبقاء على أمكن من هيكل الكنسية وكنوزها، بدل محاولات إطفاء عنيفة وسريعة قد تجعله أثرا بعد عين.

وبعد ساعات في مكان الحريق، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنّ "الأسوأ تم تجنّبه".

وأكد الرئيس الفرنسي، أنّ "الساعات المقبلة ستكون صعبة". أضاف "سنعيد بناء نوتردام".

وأعلنت فرق الإطفاء الفرنسية أنّها نجحت في "إنقاذ الهيكل الرئيسي" لكاتدرائية نوتردام التاريخية في وسط باريس التي اندلع فيها الحريق الضخم وأدّى إلى انهيار برجها وسقفها.

وقال قائد فرق الإطفاء في باريس، جان كلود غالية للصحافيين "يمكننا القول إنّ الهيكل الرئيسي لنوتردام قد تم إنقاذه والمحافظة عليه"، مشيراً إلى أنّ برجي الكاتدرائية الرئيسيين تم الآن إنقاذهما على ما يبدو.