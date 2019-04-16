living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تحذيرات من مواجهة نووية "مدمرة" بين موسكو وواشنطن

16
APRIL
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
حذر خبراء عسكريون، من احتمال نشوب حرب نووية ضارية بين الولايات المتحدة وروسيا إذا استمرت العلاقات المتوترة و"الفاترة" بين البلدين، وأكدوا أن حفظ السلام العالمي يتطلب أن تتحاور القوتان العظيمتان مع بعضهما البعض.
 
وبحسب ما نقلت "أسوشيتد برس"، فإن تخلي كل من واشنطن وموسكو عن اتفاق مهم لضبط الأسلحة النووية قد يؤدي إلى تطورات خطيرة في غضون عامين فقط.
 
وذكر المصدر، أن القوتين النوويتين كانتا ملتزمتين باتفاقية مشتركة خلال الحرب الباردة، أما اليوم، فهما تتباحثان بالكاد حول قضايا بالغة الأهمية، وهو أمر غير كاف لضبط الوضع.
 
وقال الجنرال الأميركي، كورتيس سكاباروتي، وهو أحد كبار مسؤولي حلف شمال الأطلسي "الناتو"، إن الطرفين كانا يفهمان إشارات بعضهما البعض خلال الحرب الباردة، "وأنا قلق من كوننا لا نفهمهم بشكل كاف في يومنا هذا".
 
ويقول القائد العام لقوات "الناتو" في أوروبا، إنه لم يلتق رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش الروسي، الجنرال فاليري غاراسيموف، سوى مرتين، وتحدث إليه عبر مكالمات هاتفية في أكثر من مناسبة.
 
وأضاف أن التواصل مهم جدا لأن الأعداء الذين يعرفون بعضهم البعض وتكون لديهم صورة واضحة حول الإمكانيات، لا يميلون إلى الدخول في نزاعات.
 
وفي الأسبوع الماضي، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، مؤخرا، إن الصاروخ الملقب بـ "الشيطان 2" بات قريبا من الدخول إلى الخدمة، موضحا أن أسلحة أخرى متطورة دخلت بشكل فعلي إلى الميدان.
 
وبحسب صحيفة "ميرور"، فإن بوتن أكد دخول أسلحة من الجيل الجديد إلى الخدمة مثل صاروخ "كينزل" الذي يتجاوز سرعة الصوت ومنظومة "بيريسفيت" للايزر.
 
وأوضحت الرئاسة الروسية، أن صاروخ "سرمات" الباليستي العابر للقارات؛ والذي يلقب في الدول الغربية بالشيطان "2"، نجح في الاختبارات النهائية.
 
وأدلى بوتن بتصريحاته خلال حفل حضره كبار الضباط في جيش البلاد، وأظهر مقطع فيديو في وقت سابق السلاح الروسي وهو ينطلق من تحت الأرض حتى يتجه إلى هدفه مخلفا وراءه دخانا كثيفا.
 
وتقول روسيا إن صاروخ "الشيطان 2" بوسعه أن يكتسح الدفاع الأميركي ويؤدي إلى إحداث دمار واسع على منطقة تضاهي مساحتها كلا من إنجلترا وويلز وولاية تكساس.
 
وتتجه روسيا إلى إدخال الصاروخ "آر إس 28" في الخدمة، بحلول العقد المقبل، في إطار مساع لتطوير الترسانة النووية للبلاد.
 
وصرح بوتن بأن الجزء الأكبر من العمل تم القيام به خلال السنوات الأخيرة لأجل تطوير الجيش والبحرية من خلال الإمداد بمعدات متطورة.
 
 
 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout