living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الإندبندنت: جيرمي كوربين على وشك أن يصبح رئيس وزراء بريطانيا

15
APRIL
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
عربي21 ـ  نشرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية تقريرا تطرقت من خلاله إلى تحليلات استطلاعات رأي حديثة حول آراء الناخبين البريطانيين وتوجهاتهم، التي تُظهر تغير موازين القوى لفائدة حزب العمال البريطاني ورئيسه جيرمي كوربين على حساب حزب المحافظين.
 
وقالت الصحيفة، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن حزب العمال قادر على الاستفادة من تأخر الحكومة في تحويل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى واقع، وهو ما سيقود المحافظين إلى خسارة حوالي 59 مقعدا في الانتخابات البريطانية العامة في الأيام القادمة.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن تأييد الناخبين لحزب المحافظين يبلغ أدنى مستوياته خلال السنوات الخمس الماضية، لكن تحليل معطيات الاستطلاع الانتخابي الذي أُجري ما بين 2 و11 نيسان/ أبريل الجاري، يظهر أن حزب العمال سيصبح أكبر حزب داخل مجلس العموم البريطاني. ومن المتوقع أن يتحصل الحزب الذي يترأسه كوربين على 296 مقعدا مقابل 259 مقعدا فقط للمحافظين.
 
ومن المرجح توجه أصوات الناخبين المحافظين في بريطانيا نحو حزب استقلال المملكة المتحدة، الذي يترأسه السياسي نايجل فاراج، والذي يدعم بشدة خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي. ويرجع ذلك أيضا إلى عدم قدرة رئيسة الوزراء الحالية تيريزا ماي عن الإيفاء بوعدها القائم بتنفيذ البريكسيت بحلول 29 آذار/ مارس 2019.
 
ووفقا لاستطلاع الرأي الذي شمل 8561 شخصا، يعد زعيم حزب المحافظين السابق إيان دانكن سميث، ووزيرة الدولة للعمل والمعاشات آمبر رود، عُرضة لفقدان منصبيهما كنائبين في البرلمان عن حزب المحافظين. ومن جهته، يقول السير جون كورتيس، رئيس مجلس الاقتراع البريطاني، إن "فشل البريطانيين في إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى الآن، سيكلفهم غاليا".
 
وفي مقاله الذي كتبه في صحيفة التلغراف البريطانية، ذكر كورتيس أن "ذلك لن يكون كافيا لإعطاء جيريمي كوربين أغلبية في مجلس العموم، لكن ذلك سيكون كافيا لجعله رئيس وزراء بريطانيا وينتقل إلى شارع داوننغ ستريت، إذا ما تمكن من الحصول على دعم الحزب القومي الإسكتلندي في مجلس العموم".
 
وذكرت الصحيفة أن دانكن سميث دعا تيريزا ماي إلى التنحي عن منصبها في أقرب وقت ممكن، واصفا عجزها عن تدبر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بالكارثة الحقيقية. وفي حديثه إلى مقدمة البرامج البريطانية صوفي ريدج، قال النائب البريطاني: "تتمثل المشكلة الكبرى في انهيار تصنيفات التصويت بمجرد تأخرنا في مغادرة الاتحاد الأوروبي".
 
ومن جهته، قال مؤسس شركة "التقديرات الإحصائية لنتائج الانتخابات" المختصة في التحليل العلمي للانتخابات، مارتن باكستر، أن "تيريزا ماي تكتشف بالفعل سبب قيام ديفيد كاميرون بإجراء الاستفتاء، حيث لم يكن ذلك لغاية استرضاء النواب المشككين، لكنه كان لإيقاف نزيف المصوتين المحافظين الذين يتوجهون بأصواتهم نحو الأحزاب المؤيدة للبريكسيت".
 
تطرقت الصحيفة إلى نتائج استطلاع مؤسسة أوبينيوم للأبحاث، التي أظهرت أن حزب العمال يتقدم بسبع نقاط على المحافظين. والجدير بالذكر أن دعم المحافظين لحزبهم انخفض بحوالي ست نقاط خلال أسبوعين ليبلغ 29 بالمئة فقط، وهو أسوأ أداء منذ سنة 2014. وفي المقابل، يمتلك حزب كوربين 36 بالمئة من إجمالي المصوتين المتوقعين.
 
بينت الصحيفة أن مؤسسة يوجوف وجدت خلال هذا الأسبوع أن دعم حزب المحافظين انخفض إلى أدنى مستوى له في ست سنوات. وبالنظر إلى إحصائية أجرتها مجلة التايمز، يحظى حزب تيريزا ماي بتأييد 28 بالمئة من الناخبين في حالة إجراء انتخابات عامة، وهو ما يعني انخفاضا بأربع نقاط منذ بداية الشهر الحالي، لاسيما بعد أن صرح ثلث ناخبي المحافظين لسنة 2017 أنهم سيدعمونهم مرة أخرى.
 
يبدو أن حزب العمال ينفرد بصدارة تفضيلات الناخبين بواقع نسبة 32 بالمئة، في حين يحظى حزب الديمقراطيين الأحرار بنسبة 11 بالمئة وحزب استقلال المملكة المتحدة 6 بالمئة وحزب بريكسيت بواقع 8 بالمئة من أصوات الناخبين. ومن المحتمل أن قدرة كوربين على تحقيق الفوز تعتمد على دعم الحزب القومي الإسكتلندي، الذي قد يدعو إلى إجراء استفتاء أوروبي ثان كورقة مساومة.
 
وفي الختام، صرح عضو الحزب القومي الإسكتلدني، يان بلاكفورد، أن تجنب حزب العمال إجراء تصويت جديد على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، سيكون أمرا "لا يغتفر".
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout