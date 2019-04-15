الهاكرز يخترقون حساب تويتر رئيس وزراء السويد وينشرون تقريرا عن استقالته

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سبوتنيك - اخترق القراصنة، ليلة الأحد، حساب تويتر رئيس وزراء السويد، ستيفان ليفين، التابع للحزب الاشتراكي الديمقراطي، ونشروا تقريرا عن استقالته على الصفحة.

وكتب القراصنة على صفحة رئيس الوزراء: سيستقيل ستيفان ليفين من منصب رئيس الوزراء وزعيم الحزب صباح يوم الاثنين، وسيشغل سيباستيان مكانه منصب رئيس الوزراء وزعيم الحزب.

ولم تتوقف القراصنة عن نشر تقرير واحد على صفحة رئيس الوزراء، حيث أعلنوا عن تشريع الماريجوانا في البلاد، ثم دعوا لشراء عملات البيتكوين، كما ظهرت عملة البيتكوين البرتقالية على شعار الحزب.

وأكدت الخدمة الصحفية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، أن حساب التويتر الخاص بهم تم اختراقه فعل، ولم يتم حذف الرسائل من الصفحة بعد.