living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

البيت الأبيض يشكك في قدرات أعضاء الكونغرس العقلية لتقييم إقرارات ترامب

15
APRIL
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
عبرت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية سارة ساندرز عن اعتقادها بأن أعضاء الكونغرس "ليسوا أذكياء بما فيه الكفاية" لمراجعة الإقرارات الضريبية للرئيس دونالد ترامب.
 
وجاء تصريح ساندرز خلال إطلالتها ضمن برنامج "Fox News Sunday" على قناة "فوكس نيوز"، وقالت مخاطبة مقدم البرنامج كريس والاس: "هذا الطريق خطير جدا، وصراحة، كريس، لا أعتقد أن أعضاء الكونغرس، خاصة تلك المجموعة من النساء والرجال بينهم (ديمقراطيون)، أذكياء بما فيه الكفاية للنظر في آلاف الصفحات التي سيقدمها الرئيس ترامب كإقراراته الضريبية".
 
وأردفت قائلة: "أعتقد أن معظمهم لا يدفعون ضرائبهم، وأنا بالتأكيد لا أثق بأن يكونوا قادرين على مراجعة عقود النجاح التي حققها الرئيس وتحديد أي شيء"، واصفة مطالبة الديمقراطيين في الكونغرس ترامب بالإسراع في تقديم إقراراته بـ"المثيرة للاشمئزاز".
 
ويأتي تصريح ساندرز تعليقا على رسالة وجهها رئيس لجنة السبل والوسائل، ريتشارد نيل، إلى مصلحة الإيرادات الداخلية (مصلحة الضرائب الأمريكية) يوم السبت، وطالبها بتقديم إقرارات ترامب الشخصية وإقرارات مشاريعه للسنوات الست الأخيرة بحلول الـ 23 أبريل، وذلك بعد أيام على انقضاء مهلة سابقة دون تقديمها.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout