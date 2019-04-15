البيت الأبيض يشكك في قدرات أعضاء الكونغرس العقلية لتقييم إقرارات ترامب

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عبرت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية سارة ساندرز عن اعتقادها بأن أعضاء الكونغرس "ليسوا أذكياء بما فيه الكفاية" لمراجعة الإقرارات الضريبية للرئيس دونالد ترامب.

وجاء تصريح ساندرز خلال إطلالتها ضمن برنامج "Fox News Sunday" على قناة "فوكس نيوز"، وقالت مخاطبة مقدم البرنامج كريس والاس: "هذا الطريق خطير جدا، وصراحة، كريس، لا أعتقد أن أعضاء الكونغرس، خاصة تلك المجموعة من النساء والرجال بينهم (ديمقراطيون)، أذكياء بما فيه الكفاية للنظر في آلاف الصفحات التي سيقدمها الرئيس ترامب كإقراراته الضريبية".

وأردفت قائلة: "أعتقد أن معظمهم لا يدفعون ضرائبهم، وأنا بالتأكيد لا أثق بأن يكونوا قادرين على مراجعة عقود النجاح التي حققها الرئيس وتحديد أي شيء"، واصفة مطالبة الديمقراطيين في الكونغرس ترامب بالإسراع في تقديم إقراراته بـ"المثيرة للاشمئزاز".

ويأتي تصريح ساندرز تعليقا على رسالة وجهها رئيس لجنة السبل والوسائل، ريتشارد نيل، إلى مصلحة الإيرادات الداخلية (مصلحة الضرائب الأمريكية) يوم السبت، وطالبها بتقديم إقرارات ترامب الشخصية وإقرارات مشاريعه للسنوات الست الأخيرة بحلول الـ 23 أبريل، وذلك بعد أيام على انقضاء مهلة سابقة دون تقديمها.