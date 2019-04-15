مجددا.. العدالة والتنمية يتجه للطعن بنتائج انتخابات إسطنبول

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أعلن نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي، علي إحسان ياووز، أنهم أتموا تحضيراتهم إلى حد كبير، للتقدم بـ"طعن استثنائي"، من أجل إعادة الانتخابات المحلية في إسطنبول.

وبحسب وكالة الأنباء التركية الرسمية فقد أكد أن حزب العدالة والتنمية سيقدم طلب الطعن والمرفقات، إلى اللجنة العليا للانتخابات في وقت قصير جدا، في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر.

وكان أكرم إمام أوغلو مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض قد طالب بإعلان النتائج النهائية لانتخابات بلدية إسطنبول. وقال "دعوني أقول للذين لا يعرفون: لقد فزنا.. انتهى الأمر وكفى. تفرزون الأصوات منذ عشرة أيام من أسفل لأعلى ومن أعلى لأسفل ومن اليمين لليسار ومن اليسار لليمين".

وقال الرئيس الإقليمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض في إسطنبول لتلفزيون كيه آر تي إن إمام أوغلو لا يزال يتقدم بفارق 14005 أصوات بعد إعادة فرز 97.4 في المئة من الأصوات.

وأظهرت نتائج أولية فوز حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، بهامش ضئيل في انتخابات البلديات بإسطنبول، مما ينهي هيمنة حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان وما سبقه من أحزاب إسلامية في هذه المدينة على مدى 25 عاما.