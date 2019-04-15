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يقاضي والديه لتخلصهما من مقتنياته المشبوهة!

15
APRIL
2019
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يقاضي أميركي من ولاية إنديانا والديه لتخلصهما من مقتنياته المشبوهة الضخمة، والتي تقدر قيمتها بنحو 29 ألف دولار !
 
رفع الرجل البالغ من العمر 40 عاما دعوى قضائية في المحكمة الفيدرالية في ميشيغان الأسبوع الماضي، حيث انتقل للعيش مع والديه في 2016 بعد الطلاق.
 
وأوضح أنه عندما انتقل بعد 10 أشهر، قاموا بنقل أغراضه إلى منزله الجديد في مونسي، بولاية إنديانا، لكن صناديقه الاثنا عشر من مقتنياته المشبوهة من الأفلام والمجلات الإباحية فقدت. واعترف والداه بأنهما تخلصا من هذه المواد الإباحية.
 
وتقدم الرجل بشكوى إلى الشرطة، لكن المدعي العام لمقاطعة أوتاوا رفض توجيه اتهامات لوالديه. تتضمن الدعوى مقتطفا من رسالة لوالد الرجل يخبر فيها ابنه بالقول "لقد قدمت لك مصلحة كبيرة بالتخلص من كل هذه الأشياء".
 
يسعى الرجل إلى الحصول على تعويضات مالية تبلغ حوالي 87 ألف دولار.
 
 
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