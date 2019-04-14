سجن للبيع في ألمانيا.. من يشتري؟

A + A -

بسعر رخيص جدًا عرضت سلطات مدينة ألمانية سجنًا للبيع، مبنى السجن في وضع جيد جدًا وتمت صيانته حديثًا، ويضم خمسة طوابق، إلا أن هناك شرطًا واحدًا في حال شراء السجن، فما هو؟

عرضت مدينة "غيرا" في ولاية تورينغن بشرق ألمانيا سجنا للبيع. مبنى السجن يعود للقرن التاسع عشر، وشيد على الطراز الفني الحديث. ونقل موقع "شبيغل أونلاين" أن مساحة البناء نحو 3400 متر مربع، كما أن مساحة الأرض أكثر من 7 آلاف متر مربع.

ويحتوي المبنى على خمسة طوابق، وقبو يتضمن أجهزة غسيل، وحمامات، ومطابخ. وذكر الموقع أن السجن كان يستعمل نهاية القرن التاسع عشر كمخزن لتخمير الحبوب المستعملة في صناعة البيرة، ثم استعمل منذ عام 1945 كسجن. وأغلق في عام 2017.

أما المفاجأة فتكمن في السعر، الذي يبلع 298 ألف يورو فقط، رغم أنه في حالة جيدة جدا. إلا أن إدارة البلدية وضعت شرطا مهما في حال شراء السجن، Hلا وهو تقديم المشتري خطة يوضح فيها نيته في تحويل السجن. وبكل تأكيد ليس سجنا مرة أخرى!.