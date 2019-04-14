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البابا فرنسيس في أحد الشعانين: الكنيسة تحتاج لأن تتحلى بالتواضع

14
APRIL
2019
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لوح عشرات الآلاف بسعف النخيل وأغصان الزيتون في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان في أحد الشعانين خلال إقامة البابا فرنسيس لقداس، إيذانا ببدء احتفالات أسبوع الآلام قبل عيد القيامة، دعا خلاله إلى أن تتحلي الكنيسة بالتواضع.

وبعد مرور البابا فرنسيس في موكب طويل عبر الساحة برفقة العشرات من الأساقفة والكرادلة قال البابا في عظته إن من الضروري مقاومة إغراء الانتشاء بزهوة النصر والتمسك بالتواضع.

وقال البابا: التهليلات المبتهجة التي رافقت دخول المسيح للقدس تلتها إهانته. الصيحات الاحتفالية تلاها تعذيب وحشي. هذا اللغز ذو الوجهين يترافق مع بدء احتفالات أسبوع الآلام كل عام".

وأضاف إن على الكنيسة نفسها مقاومة الانتشاء بزهوة النصر والنزعة الدنيوية وهو ما وصفه "بأكثر إغواء غادر يتهدد الكنيسة".

وفي نهاية القداس الذي استمر ساعتين طلب البابا من الحشد الصلاة من أجل السلام خاصة في الأراضي المقدسة وفي الشرق الأوسط بأكمله.

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