living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

احتفالات حاشدة في كوريا الشمالية بإعادة انتخاب كيم

14
APRIL
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 

أقامت كوريا الشمالية احتفالات حاشدة في بيونغ يانغ بإعادة انتخاب كيم جونغ أون زعيما للبلاد خلال جلسة مجلس الشعب الأعلى التي تم فيها الإعلان عن تعديل كبير في نظام البلاد.


تغييرات بكوريا الشمالية تطال الرئيس الفخري ورئيس الوزراء ولا تشمل "القائد الأعلى المحترم كيم"
وتسعى كوريا الشمالية لمواصلة التعبئة وسط جو ساخن من الأحداث السياسية الأخيرة مثل الاجتماع الموسع للمكتب السياسي لحزب العمال، والجلسة الأولى لمجلس الشعب الأعلى وغيرها، بما يحافظ على زخم التضامن الاجتماعي لمكافحة العقوبات المفروضة عليها.


وذكرت وسائل الإعلام الكورية الشمالية اليوم الأحد أن الاحتفالات الحاشدة عقدت يوم أمس السبت في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ.


وشارك في هذه الاحتفالات تشوي ريونغ-هيه رئيس اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الأعلى، وبارك بونغ جو نائب لجنة إدارة شؤون الدولة، وكيم جيه-ريونغ رئيس الوزراء، وغيرهم من القادة المنتخبين حديثا.


وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية أن كيم منح لقب "الممثل الأعلى لعموم كوريا والقائد الأعلى للجمهورية"، بعد إعادة انتخابه الخميس الماضي رئيسا لمجلس كوريا الشمالية وهو أعلى منصب في البلاد.

 

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout