مادورو: الدفاع الشعبي جزء من قواتنا المسلحة

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أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ، أن قوات الدفاع الشعبي في البلاد، ستصبح جزءا من القوات المسلحة الفنزويلية.

وقال مادورو: "قائدنا تشافيز كان يحلم بقوات دفاع شعبي قوية وعظيمة.. ستحصل هذه القوات على وضع دستوري تكون بموجبه جزءا من القوات المسلحة للبلاد"، مشيرا إلى أنه تجري حاليا مراجعة التشريعات في البلاد لتحقيق الدمج.

كما أكد الرئيس الفنزويلي مرة أخرى أنه يسعى إلى زيادة عدد عناصر قوات الدفاع الشعبي حتى تبلغ ثلاثة ملايين بحلول ديسمبر المقبل، مذكرا بأن العدد الحالي لهذه القوات وصل إلى مليونين و100 ألف شخص.

وتأتي هذه الخطوة على خلفية أزمة سياسية واقتصادية حادة تشهدها فنزويلا تفاقمت بشكل خطير في يناير مع خروج مظاهرات للمعارضة تدعو لرحيل مادورو ترافقت مع إعلان رئيس البرلمان، خوان غوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد.

وتقول كاراكاس إنها تواجه محاولة انقلاب على الشرعية تدعمها قوى خارجية، على رأسها الولايات المتحدة.

جدير الذكر أن قوات الدفاع الشعبي، شكلت من قبل الرئيس الفنزويلي الراحل هوغو تشافيز في عام 2008 بهدف أن يكون لها دور مكمل للقوات المسلحة، وتتبع هذه القوات الرئاسة مباشرة.