محاولة إغتيال سفير في لندن

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جرى إطلاق نار وسط العاصمة البريطانية، وأغلقت الشرطة البريطانية الشوارع بمنطقة نوتينغ هيل بعدما أطلقت النار على مجهول هاجم سيارة السفير الأوكراني.

وأعلنت السفارة الأوكرانية في لندن أن مجهولا هاجم سيارة السفير بسيارته، وأطلقت الشرطة البريطانية النار عليها وألقت القبض على السائق.

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وأوضحت السفارة أن سيارة يقودها شخص مجهول اصطدمت مرتين بسيارة السفير، التي كانت وافقة بالقرب من السفارة، قبل أن تدخلت الشرطة واعتقلت الشخص المذكور، الذي تقول السفارة أن تصرفاته كانت متعمدة، مشيرة إلى عدم إصابة أي واحد من موظفيها بأذى جراء الحادث.