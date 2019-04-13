الغيرة القاتلة.. مزق جسدها بـ100 طعنة

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حكمت محكمة بريطانية بالسجن 15 عاما على شاب وصف بالذكي والمتفوق في الرياضيات، بعد أن أقدم على قتل صديقته السابقة بعدما أكلته "غيرة قاتلة"، وفقا لصحيفة "مترو" البريطانية.

وارتكب جو أتكينسون (25 عاما) جريمته في الساعات الأولى من صباح 14 ديسمبر الماضي بعد فشله في التصالح مع صديقته السابقة بوبي ديفي ووترهاوس (24 عاما) إثر قطع العلاقة بينهما منذ أن التقيا في جامعة نوتنغهام، حتى انفصالهما في أكتوبر 2018 بطلب منها.

واستمعت محكمة ليدز، الجمعة، إلى اعترافه بجريمته وكيف اقتحم الشقة التي ظلا يشاركانها في ريتشموند هيل بمدينة ليدز، في ذلك الصباح، واستخدم سكين المطبخ في طعن بوبي أكثر من 100 طعنة في جميع أنحاء جسدها.

وتبين أن بوبي، التي انتقلت إلى ليدز للعمل محللة في إحدى شركات الوساطة المالية، توفيت جراء إصابتها بـ49 طعنة بالسكين وإصابتها بـ23 جرحا قطعيا في جميع أنحاء جسدها.

وفي البداية، أنكر أتكينسون ارتكابه الجريمة البشعة، لكنه عاد لاحقا واعترف بأنه قتلها دفاعا عن النفس، قبل أن يقر بقتلها، لكن من دون الاعتراف بالسبب الحقيقي لقتلها بهذه الوحشية، وفقا لما ذكرته شرطة وست يوركشاير.

ما حدث أن أتكينسون اقتحم الشقة عليها في تلك الليلة، كانت تتحدث على الهاتف مع صديقها الجديد، وتوجه إليها حاملا سكين المطبخ، حيث بدأ الهجوم في غرفة نومها قبل استكماله في الممر.

وحاول أتكينسون تنظيف الشقة بعد الجريمة وإخفاء ملابسه الملوثة بدمائها، وبعد ساعات اتصل بخدمات الطوارئ ليبلغ عن مقتلها.

وأثناء اعترافه للشرطة، قال إتكينسون إنه لا يعلم عدد الطعنات التي وجهها إلى الضحية "لكن الأمر هو أنني لم أتوقف إلا بعد أن سقطت جثة هامدة ولم تعد تتحرك، بحسب ما ذكرت سكاي نيوز البريطانية.

وقال محامي الادعاء العام جيسون بيتر "لقد كانت بوبي ديفي ووترهاوس عالمة رياضيات موهوبة، ووصفت بأنها رائعة وجميلة، لقد كانت في الرابعة والعشرين من عمرها، وكانت تنتظرها حياتها كاملة".

وأضاف "لقد انتزع حياتها بوحشية قبل عيد الميلاد العام الماضي مباشرة، لأن هذا المدعى عليه أدرك أنه لن يكون جزءا من ذلك المستقبل".

وقال بيتر "لقد تسلح (أتكينسون) بسكين مطبخ.. وقتل بوبي في هجوم غير مبرر تغذيه الغيرة".

وفي بيان قوي من والدة الضحية تلي في المحكمة، قالت الأم جولي ديفي "كوالدة، كان واجبي الأساسي هو التأكد من أن يظل أطفالي في أمان.. لقد فشلت في ذلك، وعلي أن أحمل هذا الفشل معي في جميع الأوقات، أينما ذهبت، ومهما كنت، وأيا كان ما أقوم به".

وأضافت "لقد ظللت أكشط بيدي ألواح الأرضية حيث تركت وهي تصرخ وتموت.. أردت فقط أن أغرفها بيدي وأنقذها".

وشرح محامو الادعاء العام كيف أن أتكينسون فشل في مجاراة بوبي، وفي تجاوز فكرة انفصالهما بعد علاقة استمرت 3 سنوات، مشيرين إلى أنه لم يرق إلى مستواها وإلى نجاحها.