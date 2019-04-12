ميغان ماركل والأمير هاري يعلنان أمرا حاسما بشأن ولادة طفلهما الأول

A + A -

أصدر قصر باكنغهام، يوم الخميس 11 أبريل، بيانا يقول إن ميغان ماركل والأمير هاري "اتخذا قرارا شخصيا بالحفاظ على الخطط بشأن ولادة طفلهما، سرية".

وأضاف البيان: "يتطلع الدوق والدوقة إلى مشاركة الأخبار السعيدة مع الجميع بمجرد أن تتاح لهما الفرصة للاحتفال بشكل خاص كعائلة جديدة".

وسبق أن تداولت التقارير الصحفية أخبارا تفيد بأن ميغان وهاري لن ينشرا صورة للطفل الملكي، كما فعل العديد من أفراد العائلة المالكة قبلها، عند خروجهم من جناح ليدو.

وتأتي هذه الأنباء عقب إطلاق دوق ودوقة ساسيكس حسابا خاصا على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، كسر الرقم العالمي لأسرع حساب يحقق مليون متابع على التطبيق.

وردا على بيان القصر، أخبرت المؤرخة الملكية سارة غريستوود صحيفة "إنديبندنت"، أن "هذا الإعلان دليل آخر على رغبة دوق ودوقة ساسكس القوية للغاية في القيام بالأمور على طريقتهما".

ويقول مؤلف السيرة الذاتية الملكية، هوغو فيكرز، إن قرار ماركل والأمير هاري يبدو "متفقا مع رأي الملكة".

مضيفا: "إنهم يعلمون أن الجميع يريدون الاحتفال معهما.. لكن تلك اللحظة الخاصة والمميزة، يريدان الاحتفاظ بها لنفسيهما، ونعلم من المصادر المطلعة في القصر أن ميغان متوترة للغاية قبل الولادة."