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منظف الزجاج ضبط متلبسا.. والكاميرا تسجل جريمته بحق العجوز

12
APRIL
2019
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ضبطت كاميرا مراقبة منظف زجاج يرتكب جريمة مشينة تتعلق بعجوز في السادسة والثمانين من عمرها، وتعاني من الخرف، بحسب ما ذكرت صحيفة "ميترو" البريطانية.
 
وبحسب اتفاق، كان على منظف الزجاج ماثيو بنجامين لويس (33 عاما) أن ينظف نوافذ منزل المرأة العجوز مرة في الشهر، على أن يقبض أجره من جارتها.
 
غير أن تلك الجارة لاحظت أن منظف الزجاج يتردد على المنزل أكثر من مرة في الشهر، وأبلغت عائلة المرأة بذلك، الأمر الذي دفع الأسرة إلى تركيب كاميرا مراقبة في المنزل، وأن لا يقترب مجددا من المنزل.
 
ولكن، وفي وقت لاحق، رصدت الكاميرا المثبتة منظف الزجاج لويس وهو يتردد على منزل الضحية، وضبطته يرتكب الجريمة المشينة.
 
وفي اللقطات شوهد لويس، وهو من منطقة فيرنديل في ويلز، وهو يمد يده ويفتش حقيبة يد العجوز الموجودة على الأريكة، فيما هي موجودة في غرفة أخرى، قبل أن يسرق أموالا منها.
 
واتصلت الأسرة بشرطة جنوب ويلز، حيث تم اعتقال لويس في اليوم نفسه.
 
غير أن لويس أنكر قيامه بأي شيء، لكنه اضطر إلى الاعتراف بعد أن تمت مواجهته بالتسجيل الذي التقطته كاميرا المراقبة.
 
وأصدرت محكمة عقوبة السجن 5 سنوات بحق منظف الزجاج، بعد إدانته بارتكاب جنايتين، هي خيانة الثقة والسرقة.
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