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اعتقال مساعد مؤسس موقع ويكيليكس بعد محاولة فراره

12
APRIL
2019
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اعتُقل متعاون مع مؤسّس ويكيليكس جوليان أسانغ، الخميس في الإكوادور، أثناء محاولته الفرار إلى اليابان، وفق ما أعلنت وزيرة الداخليّة الإكوادوريّة.
 
ولم تُحدّد الوزيرة ماريا باولا رومو اسم الشّخص أو تُعط معلومات عن هوّيته، لكنّها قالت إنّه قريب جدًا من أسانغ.
 
وأوقفت الشرطة البريطانية أسانغ في سفارة الإكوادور في لندن التي لجأ اليها منذ عام 2012، بعدما سحبت الإكوادور حقه في اللجوء.
 
 
وأعلنت الشرطة البريطانية في بيان "أوقف جوليان أسانغ، 47 عاماً، الخميس 11 أبريل من قبل عناصر شرطة العاصمة في سفارة الإكوادور".
 
 وأوضحت أن التوقيف تم بموجب أمر قضائي يعود ليونيو 2012 صادر عن محكمة وستمنستر في لندن، بسبب عدم مثول أسانغ أمام المحكمة.
 
وأعلن رئيس الإكوادور لنين مورينو، أن بلاده تصرفت بموجب حقها "السيادي" حين قررت سحب لجوء أسانغ.
 
وكتب على تويتر "الإكوادور قررت بموجب الحق السيادي سحب اللجوء الدبلوماسي لجوليان أسانغ لخرقه أكثر من مرة الاتفاقيات الدولية".
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