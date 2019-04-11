living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

سكارليت جوهانسون تخشى تكرار "حادثة الأميرة ديانا"

11
APRIL
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
حذرت سكارليت جوهانسون من تكرار "حادثة الأميرة ديانا" بعد أن زعمت أنها تتعرض للمطاردة من قبل مجموعة من المصورين.
 
ورُصدت النجمة العالمية من قبل المصورين، أثناء مغادرتها استوديو في لوس أنجلوس، عقب ظهورها في برنامج حواري أمريكي.
 
وقالت جوهانسون إن "السائقين والمشاة الآخرين كانوا في خطر"، عندما ظهرت 5 سيارات ذات نوافذ معتمة، تحاول البحث عن مكان إقامتي.
 
وكشفت سكارليت أن الأمر يشبه إلى حد كبير الحادثة التي تعرضت لها الأميرة البريطانية، حيث قُتلت ديانا مع صديقها دودي فايد، بسبب حادث سير أثناء ملاحقتها من قبل المصورين في العاصمة الفرنسية، باريس.
 
وفي بيان صادر، قالت نجمة هوليوود: "يذهب المصورون إلى أبعاد خطيرة بشكل متزايد لمطاردة ومضايقة الأشخاص المستهدفين. حتى بعد وفاة الأميرة ديانا، لم تُغير القوانين لحماية الناس المستهدفين من المصورين، الذين يقدمون على أفعال إجرامية للحصول على اللقطات المرغوبة".
 
وقالت جوهانسون إنه "من واجبي كمواطنة معنية" زيارة أقرب مركز للشرطة، على الرغم من عدم وجود أي دليل على توجيه الممثلة لاتهامات خطيرة تجاه جهة معينة، كما لم يجر الإبلاغ عن أي جريمة، وفقا للتقارير المحلية.
 
وفي حديثها عن التغييرات التي أدخلت على قانون تقييد المصورين، دعت جوهانسون إلى تصنيفهم على أنهم "ملاحقون إجراميون".
 
واستطردت موضحة: "تتعرض النساء في جميع أنحاء الولايات المتحدة للمطاردة والمضايقة والخوف، ويجب أن يكون القانون العالمي للتصدي للمطاردة في طليعة محادثات إنفاذ القانون".
 
وفي الولايات المتحدة، تحظى منافذ أخبار المشاهير بالحماية بموجب التعديل الأول، الذي ينص على حرية الصحافة.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout