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زعيم كوريا الشمالية: يجب توجيه ضربة قاصمة لمن يفرضون عقوبات

11
APRIL
2019
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سبوتينك - نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية عن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قوله إن على بيونغ يانغ أن توجه "ضربة قاصمة" لمن يفرضون عقوبات من خلال بناء اقتصاد يتمتع بالاكتفاء الذاتي.
 
وذكرت الوكالة أن كيم عبر عن موقف كوريا الشمالية من القمة الثانية بين واشنطن وبيونغ يانغ التي عقدت مؤخرا قائلا "يجب أن نوجه ضربة قاصمة للقوى المعادية التي جانبها الصواب حين عقدت العزم على إسقاطنا بالعقوبات من خلال الارتقاء بالبناء الاشتراكي إلى مستوى مرتفع من الاكتفاء الذاتي بما يلائم ظروفنا ودولتنا اعتمادا على ما لدينا من قوة وتكنولوجيا وموارد"، حسبما نقلت رويترز.
 
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق أن وزير خارجيتها مايك بومبيو ونظيره الكوري الجنوبي كانغ كيونغ هوا، ناقشا في الاجتماع الذي جرى بينهما نهاية الأسبوع الماضي في واشنطن، اتصالات كل منهما مع كوريا الشمالية.
 
وقالت الخارجية في بيان: إن "الوزيران ناقشا الجهود المنسقة لتحقيق نزع سلاح نووي شامل ونهائي قابل للتنفيذ لكوريا الشمالية، وأعلما بعضهم البعض عن اتصالات بلديهما [الولايات المتحدة و كوريا الجنوبية] مع كوريا الشمالية".
 
 
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