تركيا قد تشتري مقاتلات "سو-57" الروسية بدلا من "إف-35"

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من الممكن أن تجد تركيا بديلا عن مقاتلة "إف-35" الأمريكية.

ويرى خبير أن البديل الممكن مقاتلة الجيل الخامس الروسية.

وقال الخبير إيغور كوروتشينكو، مدير مركز تحليل التجارة العالمية للأسلحة، لـ"سبوتنيك" إن تركيا قد تكون واحدا من المشترين الأوائل لمقاتلة "سو-57" الروسية إذا رفضت الولايات المتحدة الأمريكية بيع طائراتها "إف-35" إلى تركيا.

وتواصل الولايات المتحدة ضغطها على تركيا مطالبة إياها بالتخلي عن صفقة شراء منظومات صواريخ "إس-400" الروسية المضادة للطائرات حتى تتمكن الولايات المتحدة من بيع طائرات "إف-35" إليها.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قد قال إن أنقرة ستجد بديلا عن طائرة "إف-35" إذا رفضت واشنطن توريدها لتركيا.

وقال الخبير كوروتشينكو إن تركيا دولة قوية لا يمكنها أن تنصاع لضغوط واشنطن.

وأشار الخبير إلى أن مقاتلة "سو-57" يمكن أن تكون بديلا عن طائرة "إف-35" الأمريكية إذا رفضت الولايات المتحدة تسليمها إلى تركيا.

وأضاف أن طائرة "سو-"57 تتفوق على الطائرة الأمريكية في القدرات القتالية.