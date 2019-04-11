روسيا: اجتماع مجلس الأمن تراجيديا أميركية للتغيير في فنزويلا

A + A -

قال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن اجتماع مجلس الأمن الدولي الطارئ بشأن فنزويلا الذي دعت إليه الولايات المتحدة هو مجرد "حلقة أخرى من تراجيديا ذات فصول متعددة في محاولة لتغيير النظام في فنزويلا".

أضاف نيبينزيا أن الولايات المتحدة "أثارت بشكل مصطنع أزمة في هذا البلد من أجل الإطاحة بزعيم منتخب شرعياً واستبداله ببيدق لها".

تعد روسيا مؤيدًا قويًا لحكومة الرئيس نيكولاس مادورو، في حين اعترفت الولايات المتحدة و54 دولة أخرى بزعيم المعارضة خوان غايدو رئيسا مؤقت لفنزويلا.

في جلسة الأربعاء، دعا نيبينزيا "الولايات المتحدة إلى الاعتراف بأن الشعب الفنزويلي وغيره من الشعوب لهم الحق في تقرير مستقبلهم".

وقال "إذا كنتم ترغبون في جعل أميركا عظيمة مرة أخرى، ونحن جميعًا مهتمون برؤية ذلك، توقفوا عن التدخل في شؤون الدول الأخرى".