مرشح الشعب الجمهوري لأردوغان: انتهى الأمر وكفى!

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قال أكرم إمام أوغلو مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض في انتخابات بلدية إسطنبول إن حزب العدالة والتنمية يقيم ما إذا كانت انتخابات جديدة في بويوك تشيكميجي يمكن أن تميل التوازن في كل أنحاء إسطنبول.

وأضاف إمام أوغلو لتلفزيون خلق"دعوني أقول للذين لا يعرفون: لقد فزنا.. انتهى الأمر وكفى. تفرزون الأصوات منذ عشرة أيام من أسفل لأعلى ومن أعلى لأسفل ومن اليمين لليسار ومن اليسار لليمين".

وتابع بالقول "أقول تخلوا عن هذه العملية المصطنعة هنا. لا تقرعوا على الأبواب في بويوك تشيكميجي وترهقوا شرطتنا بمثل هذه العملية".

وحث اللجنة العليا للانتخابات على إعلان النتائج الرسمية لإسطنبول.

وقال الرئيس الإقليمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض في إسطنبول لتلفزيون كيه آر تي إن إمام أوغلو لا يزال يتقدم بفارق 14005 أصوات بعد إعادة فرز 97.4 في المئة من الأصوات.

وأظهرت نتائج أولية فوز حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، بهامش ضئيل في انتخابات البلديات بإسطنبول، مما ينهي هيمنة حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان وما سبقه من أحزاب إسلامية في هذه المدينة على مدى 25 عاما.

وكان الرئيس التركي قد زعم أن الانتخابات المحلية شابتها "جريمة منظمة" في صناديق الاقتراع بإسطنبول، داعيا سلطات الانتخابات إلغاء انتخابات اسطنبول المحلية لوقوع مخالفات يتعلق أبرزها بتعيين مسؤولي صناديق الاقتراع، على حد زعمه.