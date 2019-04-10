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ترامب ملاحق قانونيا.. والسبب "باتمان"

10
APRIL
2019
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قررت شركة "وورنر براذرز" اتخاذ إجراء قانوني تجاه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لاستخدامه موسيقى واحد من أشهر أفلام شخصية باتمان، خلال إحدى الفيديوهات في حملته الانتخابية.

ونشر الرئيس الأميركي على حسابه بموقع تويتر فيديو دعائي مدته دقيقتان، لحملته الانتخابية القادمة في 2020، واستخدم خلال الفيديو الترويجي موسيقى الفيلم الشهير.
وتضمن الفيديو مقطوعة "لماذا نسقط؟" التي ألفها الملحن الشهير هانز زيمر لفيلم باتمان الذي أنتجته وورنر براذرز في 2012، وحمل عنوان "دارك نايت رايزس"، ويعد حتى اليوم واحدا من أشهر أفلام سلسلة أفلام باتمان.

وفي بيان، قالت شركة الإنتاج الشهيرة: "استخدام موسيقى وورنر براذرز من فيلم دارك نايت رايزس في فيديو حملة دعائية لم يكن قانونيا. نحن نعمل عبر القنوات القانونية المناسبة لإزالته".

وقرر موقع تويتر إزالة الفيديو استجابة للطلب القانوني، لتظهر كلمة "هذا الفيديو لا يمكن عرضه" مكان المحتوى المنشور، وبالرغم من ذلك، لم يلغي ترامب التغريدة الدعائية، التي عنونها بعبارة "لنجعل أميركا عظيمة من جديد".

وسبق لترامب أن استخدم محتوى مستلهم من عالم الفن في السابق، للترويج لحملاته الخاصة، كان آخرها استخدامه لصورة على طريقة مسلسل "غيم أوف ثرونز" الشهير.

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