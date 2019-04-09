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16 % ممن تقل أعمارهم عن 35 عاما سيصوتون للمحافظين ببريطانيا

9
APRIL
2019
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لندن- عربي21 - اجتمع مرشحو حزب المحافظين في بريطانيا؛ للتأكيد على رغبتهم في جذب الناخبين الشباب، بعد أن كشفت دراسة جديدة أن 16 في المئة فقط ممن تقل أعمارهم عن 35 عاما سيصوتون لصالح المحافظين.
 
ووفقا لموقع "standard" البريطاني، فقد وجد مركز أبحاث يمين الوسط Onward أيضا أن 17 بالمئة فقط من الناخبين من حزب المحافظين تقل أعمارهم عن 45 عاما، وأربعة بالمئة فقط دون سن 25 عاما.
 
وقال المدير القادم، ويل تانر، إن الأرقام تسلط الضوء على تهديد لمستقبل الحزب كقوة انتخابية.
 
وقال السيد تانر، وهو مساعد سابق لرئيسة الوزراء تيريزا ماي: "الجميع يركزون على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن الفجوة العمرية المتزايدة في نية التصويت تشكل تهديدا أكبر لمستقبل حزب المحافظين".
 
وأضاف: "إن الطريقة الوحيدة لاستعادة الأغلبية هي التركيز على كسب جيل أصغر من الناخبين. إذا لم يفعل المحافظون، فإنهم يخاطرون بالضغط على الخطوط الجانبية، غير قادرين على الحكم".
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