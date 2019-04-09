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احتالا على أبل بطريقة ذكية.. فصنعا ثروة تقدر بـ900 ألف دولار

9
APRIL
2019
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قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن طالبين من جامعة أوريغون الأميركية يواجهان السجن، بعد اتهامهما بخداع شركة "أبل" الأميركية بهواتف آيفون مزورة.
 
وأوضح المصدر أن الطالبين يانغيان زو وكون جيانغ أرسلا ما مجموعة 1500 هاتف آيفون مزيف إلى أبل، حيث كانا يزعمان في كل مرة أن بها عيوب، من أجل استبدالها بأجهزة حقيقية، مضيفا "الطالبان ربحا من العملية أكثر من 895 ألف دولار".
 
وذكرت الصحيفة أن يانغيان زو يمكن أن يقضي 5 سنوات خلف القبضان ودفع 10 آلاف دولار، في حال كانت التهمة صحيحة.
 
وأشارت إلى أن الطالب الثاني يواجه عقوبة حبس تصل إلى 30 عاما وغرامات قيمتها ميلوني دولار، في حال ثبتت إدانته بتهمة الاتجار في السلع المزورة والاحتيال والنصب.
 
وبدأ التحقيق في الحادث مع الطالبين، اللذين يتحدران من الصين، قبل عامين، قبل أن يتم توجيه التهمة لهما في مارس 2018.
 
وكان الطالبان يستخدمان هواتف ووثائق ضمان مزورة من أجل الاحتيال على الشركة الأميركية، التي كانت في بعض الأحيان ترفض عددا من طلبات الاستبدال بعدما شككت في نواياهما.
 
وبعد توصلهما بالهواتف الحقيقية، يقوم الصينيان بإعادة بيعها للعموم بأثمنة منخفضة عن تلك الموجودة في الأسواق.
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