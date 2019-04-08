ذهب للصيد.. فقتله فيل هائج والتهمته الأسود

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لقي صياد من جنوب أفريقيا حتفه، بعد أن داسه فيل هائج، وقدمه وليمة للأسود الجائعة، عندما دخل محمية حيوانات بطريقة غير شرعية.

وكان الرجل برفقة صيادين آخرين داخل محمية ”كروجار“، عندما هاجمه فيل هائج وداسه حتى الموت، ما دفع بأصدقائه إلى حمل جثته ووضعها على الطريق العام على أمل العثور عليها من قبل حراس المحمية قبل أن يفروا خارجها.

وقالت وسائل إعلام في جنوب أفريقيا، إن الحادث وقع في الأول من الشهر الحالي، وإن الحراس والشرطة عثروا بعد 4 أيام من البحث على جمجمة وبنطال الرجل فقط، بعد أن التهمته الأسود الجائعة بشكل كامل.

وقال متحدث باسم المحمية: ”من الواضح أن قطيعًا من الأسود التهم الرجل ولم يتبق منه سوى جمجمته وبنطاله“.

وذكرت الشرطة، أنه تم القبض على 3 أشخاص كانوا برفقة الضحية بتهمتي دخول المحمية بطريقة غير شرعية والصيد غير القانوني، فيما قال مدير المحمية، إن ”دخول متنزه (كروجار) سيرًا على الأقدام يعتبر خطيرًا جدًا، وهذا الحادث يثبت ذلك“

eremnews