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إيران تدرج الجيش الأمريكي والقوات التابعة له في المنطقة على اللائحة الإيرانية للمنظمات الإرهابية

8
APRIL
2019
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أدرج مجلس الأمن القومي الإيراني، مساء يوم الاثنين، الجيش الأمريكي والقوات التابعة له في المنطقة على اللائحة الإيرانية للمنظمات الإرهابية.

 

وكان وزیر الخارجیة محمد جواد ظریف قد بعث برسالة إلى الرئیس الإيراني رئیس المجلس الأعلي للأمن القومي الإیراني، دعا فیها إلى قیام المجلس بإدراج القوات المسلحة الأمریكیة المتواجدة في منطقة غرب آسیا (سنتكوم) على اللائحة الإيرانية للجماعات الإرهابیة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، عن إدراج الحرس الثوري الإيراني رسميا على قوائم الإرهاب في الولايات المتحدة، بعد يومين من تسريبات إعلامية مهدت إلى الخطوة، التي تعتبر الأولى من نوعها تجاه جيش نظامي لدولة أخرى.

وقال ترامب، في بيان نشره البيت الأبيض: "أعلن اليوم رسميا عن نية الإدارة الأمريكية إدراج الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، بما في ذلك فيلق القدس للمهام الخاصة التابع له، على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية وذلك بالتوافق مع المادة 219 لقانون الهجرة والمواطنة".

وأضاف ترامب أن "هذه الخطوة غير المسبوقة التي تم اتخاذها بقيادة وزارة الخارجية، تعترف بالحقيقة المتمثلة في أن إيران دولة ممولة للإرهاب"، واتهم في البيان الحرس الثوري "بالمشاركة في الأنشطة الإرهابية وتمويلها وتمريرها بشكل نشط كأداة لسياسة السلطات الإيرانية".

وشدد الرئيس الأمريكي على أن "الحرس الثوري الإسلامي الإيراني يمثل الأداة الأساسية للحكومة الإيرانية لإدارة وتنفيذ حملة الإرهاب العالمية".

وأوضح ترامب أن إدراج الحرس الثوري في قائمة الإرهاب الأمريكية "سيكون السابقة الأولى لتصنيف الولايات المتحدة جزءا من حكومة أخرى تنظيما إرهابيا أجنبيا".

روسيا اليوم
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