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إسرائيل تعتزم شراء طائرات "بوينغ KC-46" لتعزيز سلاح الجو

8
APRIL
2019
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن تل أبيب تعتزم شراء طائرات أمريكية من طراز "بوينغ KC-46" لتعزيز سلاحها الجوي.
 
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، يوم الأحد، أنه من المتوقع أن تقدم وزارة الدفاع، طلبا لواشنطن خلال الأيام المقبلة (لم تحدد الموعد بدقة) لشراء طائرات من نوع بوينغ "KC-46".
 
وأوضحت أن تلك الطائرات قادرة على تزويد ثلاث مقاتلات بالوقود جوا في نفس الوقت، وكذلك حمل العشرات من الجنود بالإضافة إلى أنظمة متقدمة لنشاطات عملياتية.
 
وقالت الهيئة إن "شراء هذه الطائرات سيؤدي إلى تعزيز قدرات سلاح الجو الهجومية بشكل كبير، مع التركيز على العمل في مناطق بعيدة مثل إيران". 
 
وأشارت الهيئة إلى أن هذه الطائرة قادرة على التحليق بشكل جيد في حالات الطقس السيئة، وهي مقاومة للهجمات الكيميائية والبيولوجية، وبإمكانها حمل عشرات المقاتلين بالإضافة إلى أجهزة متقدمة لاستعمالها في الحالات الهجومية. 
 
ونوهت هيئة البث بأن ثمن الطائرة الواحدة يقدر بنحو 200 مليون دولار، لافتة إلى أن سلاح الجو الأمريكي يملك 179 طائرة من هذا الطراز.
 
وعقدت العديد من الصفقات العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، خلال السنوات القليلة الماضية، أبرزها شراء إسرائيل في أغسطس من عام 2017، حوالي 17 مقاتلة من طراز "F 35" الأمريكية.
روسيا اليوم
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