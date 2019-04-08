ترامب يعلن استقالة وزيرة الأمن الداخلي

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واشنطن — سبوتنيك - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الاثنين، أن وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية، كيرستين نيلسن، استقالت من منصبها، مشيرا إلى أن كيفن ماكالينا سيقوم بتولي مهام رئيس الأمن الداخلي.

وكتب ترامب على "تويتر": "وزيرة الأمن الداخلي كيرستن نيلسن ستغادر منصبها، أود أن أشكرها على خدمتها".

وأضاف ترامب: "يسرني إعلان، أن الرئيس الحالي لدائرة الجمارك وحرس الحدود، كيفن ماكلينان، سيتولى مهام القائم بأعمال وزارة الأمن الداخلي، أثق بأن كيفن سيقوم بعمل ممتاز".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال"، قد ذكرت في نوفمبر الماضي، نقلا عن مسؤولين لم تكشف عنهم في البيت الأبيض والإدارة الأمريكية، أن الرئيس دونالد ترامب، قرر تغيير وزيرة الأمن الداخلي، كيرستين نيلسن، لكنه لم يستقر بعد على توقيت ذلك.

وتولت نيلسن(46 عاما) هذا المنصب منذ ديسمبر/كانون الأول 2017. وقادت نيلسن وزارة مسؤولة عن تنفيذ أكثر سياسات ترامب جدلا، مثل خطته لبناء جدار على الحدود مع المكسيك وفصل أولاد المهاجرين عن أسرهم.