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صياد حاول قتل وحيد قرن.. فلم يتبق منه سوى جمجمته وسرواله

8
APRIL
2019
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قالت الشرطة في جنوب أفريقيا إن صيادا لحيوانات وحيد القرن تعرض لهجوم عنيف بواسطة فيل، قبل أن تعثر عليه مجموعة من الأسود وتلتهمه، وذلك داخل حديقة كروغر الوطنية البرية.
 
ونقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن العميد في الشرطة ليونارد هلاثي، قوله إن الشرطة تلقت معلومات تفيد بأن مجموعة من الرجال دخلوا الحديقة لمطاردة وحيد القرن بغرض قتله وبيعه، فهاجمهم فيل وقتل أحدهم.
 
وأوضحت الشرطة أن مجموعة الرجال غادرت الحديقة، وأبلغت أحد أفراد أسرة المتوفى بما حدث، والذي بدوره اتصل بالشرطة للتبليغ عن الهجوم الذي وقع في الأول من أبريل الجاري.
 
وبدأ حراس الحديقة على الفور في البحث عن الرجل المفقود، سيرا على الأقدام ومن الجو، لكنهم لم يتمكنوا من تحديد موقعه الرجل في البداية، بحسب الصحيفة.
 
وعندما عاد الحراس ترافقهم الشرطة للبحث عن الرجل في 4 أبريل الجاري، تمكنوا أخيرا من العثور على أشلائه وبقايا ملابسه بالقرب من بحيرة التماسيح في الحديقة.
 
 وقال مدير الإعلام في حديقة كروغر الوطنية، إسحاق فاهلا: "بناء على المعطيات الموجودة في مكان الحادث، فقد التهمت الأسود الرجل، ولم تترك سوى جمجمته وسرواله (بنطالونه)".
 
وقالت الشرطة في بيان إن ثلاثة رجال تتراوح أعمارهم بين 26 و35 عاما اعتقلوا، ومثلوا أمام المحكمة في 5 أبريل بتهم حيازة أسلحة نارية من دون ترخيص والصيد الجائر والتعدي على ممتلكات الغير.
 
وقال المدير التنفيذي لحديقة كروغر الوطنية: "إن دخول الحديقة بطريقة غير شرعية سيرا على الأقدام أمر جنوني، ويحمل الكثير من الأخطار، وهذا الحادث دليل على ذلك".
 
وتضم جنوب أفريقيا ما يقرب من 80 في المئة من حيوان وحيد القرن في العالم. وقُتل أكثر من 1000 حيوان منها على أيدي الصيادين كل عام على مدار السنوات الممتدة من 2013 إلى 2017.
 
ويعيش في حديقة كروغر الوطنية أكبر عدد من حيوان وحيد القرن على في العالم، وكانت هدفا للصيادين، الذين يبيعون قرن هذا الحيوان بآلاف الدولارات في السوق السوداء.
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