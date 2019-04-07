خطوط الكف .. هذا ما تكشفه عن شريك حياتك!

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هل تسأل نفسك ما هي مواصفات شريك حياتك المستقبلي؟ راقب كف يدك اي شكل ترين؟ إليك معنى كل شكل:

خطوط الكف.. خط تقاطعي تحت البنصر والخنصر:

أصحاب هذا الخط من المحتمل انهم يعانون من سوء حظ في الماضي، ولكن هناك أيضا اشارة الى حظ جيد للمستقبل. إن كان لديك هذا الشكل فذلك يعني أنك ستتزوجين رجلا غنيا وستحصلين على حياة مليئة بالثروة.

والشيء الجميل هو انك لن تتزوجي هذا الشخص بسبب الغنى ولكن بسبب الحب وستكون حياتك مليئة بالسعادة في المستقبل.

خط بنصف دائرة حول اصبع السبابة والبنصر:

يعني هذا الخط ان هناك هالة مثيرة تنبعث منك مما يجعلك شخصا جذابا. وان وجدت اكثر من واحد من هذا الخط، فذلك يعني انك ساحرة وفاتنة جدا.