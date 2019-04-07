انتهاء "الانتقال الكبير" إلى مطار اسطنبول الجديد

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أعلن وزير النقل والبنى التحتية التركي، جاهد طورهان، عن انتهاء عملية الانتقال من مطار أتاتورك إلى مطار اسطنبول الجديد.

وقال طورهان في تغريدة عبر "تويتر" أمس السبت إن العملية، الأكبر من نوعها في تاريخ الطيران، انتهت بنجاح ودون وقوع حوادث.

وأضاف: "لقد أنهينا عملية الانتقال الشاملة التي تشكل نموذجا يحتذى به على الصعيد العالمي في مجال الطيران، بغضون 45 ساعة".

وفي وقت سابق، ودع مطار "أتاتورك" الدولي آخر رحلاته الخارجية المجدولة، التي توجهت من اسطنبول إلى سنغافورة، وذلك بعد نقل عمليات الطيران إلى مطار اسطنبول الجديد، الذي افتتحه الرئيس رجب طيب أردوغان في أكتوبر 2018.

وتبلغ مساحة المطار الجديد الإجمالية 76.5 مليون متر مربع.