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لا تنغروا كثيراً.. مضيفات الطائرات يعانين من هذه الأمراض!

7
APRIL
2019
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يجهل كثيرون أنّ مهنة مضيفي الطيران التي تجذب الكثيرين تحمل معها الكثير من المتاعب. إذ يعدّ طاقم الطائرة أكثر عرضة للكثير من المشاكل الصحية بالمقارنة مع العاملين في مجالات مختلفة. في ما يلي الأمراض التي تعاني منها مضيفات الطائرات: 
 
•الأمراض التنفسية: يسبب نظام تكييف الهواء في الطائرات مشاكل في التنفس، كأمراض الجيوب الأنفية. 
 
•التهيّج والالتهابات: يتعرض طاقم الطائرة إلى الجفاف، وتهيج العينين، وانغلاق مجرى التنفس، بسبب تحليق الطائرة على ارتفاعات عالية، ونظام تكييف الهواء.
 
•الانفلونزا ونزلات البرد: يتعامل طاقم الطائرة مع عدد كبير من الأشخاص الذين قد يكونون مصابين بالإنفلونزا. 
 
•أمراض الجهاز التناسلي: يسبب دوام العمل الليلي ارتباك الساعة البيولوجية والتوتر أو الإجهاد، ما يؤثر بدوره على الهرمونات، ويسبب أمراض الجهاز التناسلي.
 
•الصداع النصفي: يسبب نقص الأوكسجين في الطائرة، بالإضافة إلى تغير المناخ والبيئة، حالات الصداع النصفي.
 
•اضطرابات النوم: يتأثر نمط نوم المضيفين بسبب ساعات العمل الطويلة والورديات التي تتغير بشكل دائم. 
 
•أمراض السرطان: يتعرض طاقم الطائرة إلى مستويات إشعاع كوني أعلى من المعتاد، والذي يُعتبر أحد أنواع الإشعاعات الأيونية، أي إشعاعات مسرطنة.
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