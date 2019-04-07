فضيحة جنسية تهز الجيش البريطاني

A + A -

لندن- عربي21 - قالت صحيفة مترو البريطانية إنه تم إلقاء القبض على ستة جنود في الجيش البريطاني بعد الاعتداء الجنسي على جندية مراهقة أثناء نومها.

وفي التفاصيل، فإن الجندية استيقظت لتجد الرجال "يقفون فوقها".

من المفهوم أن وزير الدفاع غافن ويليامسون "مرعوب" من هذه الادعاءات، وقام بمراجعة السلوك عبر الجيش. قال ويليامسون: "لا يوجد مكان لمثل هذا النوع من الأعمال في الجيش، وإذا كان هذا صحيحا، فيجب أن يواجه المتورطون القوة الكاملة للقانون".

عند ذلك، صرخت الجندية، بعد أن أدركت ما كان يحدث، ما دعا الجنود، الذين يعتقد أنهم كانوا ثملين، يفرون.

الحادثة هزت الجيش البريطاني، ما دعا رئيس الأركان العامة، الجنرال مارك كارلتون سميث، للقول إن السلوك غير اللائق "غير مقبول بصراحة، وهذا السلوك يتناقض بشكل صارخ مع كل ما يمثله الجيش البريطاني".

وأضاف كارلتون سميث: "كل هذه الادعاءات تؤخذ على محمل الجد من قبل سلسلة القيادة العسكرية، وهي الآن قيد التحقيق النشط من قبل الشرطة، وهو بالضبط ما ينبغي أن يكون وما أتوقعه".

وتابع: بسبب ذلك، ليس من المناسب بالنسبة لي التعليق بشكل خاص على أي منها، لكنني سأقول هذا: "عندما تثبت مزاعم خطيرة ضد أفراد الجيش، بما في ذلك مزاعم ذات طبيعة عنيفة أو جنسية، فإنها توضح عدم الانضباط الذي يتعارض بشدة مع القيم والمعايير، التي لا تمثل نسيج جيشنا فحسب، بل جيش الأمة، الجيش البريطاني".