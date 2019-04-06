وفاة عروس في طائرة أثناء عودتها من شهر العسل...

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العرب اليوم - تقاضي اسرة عروس عملت كممرضة، شركة طيران بعد موتها خلال رحلة جوية، أثناء عودتها من شهر العسل إلى منزلها بولاية تكساس الامريكية.

ووفقًا لصحيفة "ميرور"، كانت بريتاني أوزويل تسافر من هاواي إلى ولاية تكساس في أبريل 2016 مع زوجها العسكري كوري عندما وقعت في مرحاض الطائرة.

وفقًا لدعوى قضائية ضد شركة الخطوط الجوية الأمريكية ، فقدت العروس التي كانت تبلغ من العمر 25 عامًا الوعي عدة مرات أثناء وجودها في الطائرة.

حاولت مضيفات الطائرة وطبيب إنقاذ حياة العروس من خلال إعطائها الإنعاش القلبي الرئوي، بعد أن ناشد القبطان القيام بهبوط اضطراري.

ولكن كابتن الطائرة رفض الهبوط الاضطراري بعد أن اخذ بنصيحة طبيب اخر قام بالتواصل معه، وبعد أربع ساعات من إغماء العروس، هبطت الطائرة في دالاس وتم نقلها إلى المستشفى.

وأُعلن المستشفى موتها بعد ثلاثة أيام من نقلها، لإصابتها بانسداد رئوي وسكتة قلبية.

وأقامت عائلة بريتاني دعوى قضائية ضد شركة الخطوط الجوية الأمريكية بسبب وفاة ابنتهم، قائلة إنه كان ينبغي تحويل الرحلة وأن المعدات الطبية الخاطئة على متنها أعاقت فرصة بريتاني للبقاء على قيد الحياة.