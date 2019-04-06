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كاميرا سرّية وبث مباشر بشقة مستأجرة من "Airbnb"

6
APRIL
2019
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عاد الجدل مجددا بشأن منصة تأجير البيوت "Airbnb"، بعدما قالت عائلة مسافرة في إيرلندا إنها اكتشفت كاميرا تصور كل شيء في شقة تم حجزها طريق الموقع.
 
وبحسب ما نقلت "سي إن إن"، فإن عائلة نيلي بيركر التي تنحدر من نيوزيلندا، اكتشفت وجود كاميرا مراقبة تسجل كل شيء عن طريق البث المباشر.
 
وأضافت المرأة بيركر أن الكاميرا كان مخبأة في جهاز استشعار الحريق، وأوضحت أن زوجها الذي يعمل خبيرا أمنيا اكتشف أنها متصلة بالإنترنت.
 
واصطف كافة أفراد العائلة أمام الكاميرا كما لو أنهم يلتقطون صورة سيلفي حتى يخبروا صاحب البيت بأنهم اكتشفوا أمر الكاميرا.
 
وبعد إبلاغ منصة "Airbnb" بوجود الكاميرا، قالت الشركة إنها تقف بجانب العائلة وتؤكد على احترام خصوصيتها.
 
وبموجب سياسة موقع الحجز، يتوجب على مالك البيت أن يخبر النزلاء بوجود أي كاميرا تقوم بالتسجيل، حتى يكونوا على بينة من أمرهم.
 
وزعم صاحب البيت أنه حرص على وضع الكاميرا حتى يتفادى إلحاق أي أضرار بالشقة التي يقوم بتأجيرها باستمرار.
 
وكان نزلاء سابقون في دول أخرى قد اشتكوا من وجود كاميرات في البيوت التي أقاموا بها، وأبدوا مخاوف من انتهاك خصوصيتهم وحياتهم الحميمية.
 
وبخلاف موقع "بوكينغ" الذي يتيح حجز الشقق والفنادق المفروشة فقط، يسمح موقع "إير بي إن بي" باستئجار بيوت يقيم فيها أصحابها، ويقول خبراء إنه يمتاز عن غيره بأسعار مغرية.
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