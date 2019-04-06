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قتل زوجته بينما كان أطفالهم نائمين ... جلس "بهدوء" يرتشف الشاي في انتظار الشرطة!

6
APRIL
2019
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شهدت المنطقة الشرقية في لندن جريمة مروعة اذ اقدم رجل على قتل زوجته بينما كان أطفالهم نائمين، قبل أن يسلم نفسه للشرطة بهدوء.
 
ونقلت "سكاي نيوز" عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن محمد أنهار علي قتل زوجته نازيا بيغوم خنقا، بينما كان أطفالها نائمون في المنزل، قبل أن يبلغ الشرطة ويجلس "بهدوء مرتشفا الشاي" في انتظارهم.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن طلب نازيا الطلاق من علي، كان الدافع الرئيسي له لارتكاب الجريمة البشعة، التي استخدم فيها علي أسلاكا لخنق زوجته، التي لم يطلقها علي حتى الآن.
 
وفي مكالمة هاتفية مروعة، قال علي لـمركز الشرطة: "لقد قتلت زوجتي بالخطأ بعد خنقها بوشاح".
 
بدورها قالت والدة نازيا في بيان: "اليوم الذي توفيت فيه نازيا هو أسوأ يوم في حياتنا. قلوبنا مفطورة، لن نعود لطبيعتنا بعد الآن. لقد أخذ منا ابنتي، وهي كذلك أم وأخت وحفيدة وصديقة".
 
وكان علي تزوج نازيا في عام 2015، ولكن زواجهما انتهى في 2017 بسبب مشاكل عديدة، قبل أن تبدأ نازيا بمواعدة رجل آخر، مما أثار غيرة علي الذي صمم على قتلها.
 
وقد أظهرت كاميرات مراقبة علي خارجا من أحد محلات الأدوات المنزلية، ومعه أسلاك وسكاكين، قبل قتل زوجته بساعات.
Al-Jadeed
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