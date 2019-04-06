مجلس الأمن الدولي يدعو قوات حفتر لوقف هجومها

A + A -

دعا مجلس الأمن الدولي مساء أمس الجمعة، قوات المشير خليفة حفتر "قائد الجيش الوطني الليبي"، الى وقف هجومها على العاصمة طرابلس.





وحذر مجلس الأمن الدولي في ختام جلسة مغلقة طارئة عقدها حول ليبيا، من أنّ هذا الهجوم يعرّض الاستقرار في ليبيا للخطر.

وقال الرئيس الدوري للمجلس السفير الألماني كريستوف هوسغن للصحافيين عقب الجلسة إنّ "المجلس دعا قوات الجيش الوطني الليبي لوقف كلّ التحرّكات العسكرية".

يأتي ذلك في وقت اكد فيه حفتر في وقت سابق من مساء الجمعة على مواصلة الاشتباكات مع قوات رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي في طرابلس فايز السرّاج.

وقال حفتر، خلال لقاء عقده مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن عملية طرابلس ستستمر حتى "القضاء على الإرهاب" في المدينة على حد وصفه.

وذكر المكتب الإعلامي لـ"الجيش الوطني الليبي" عبر حسابه في موقع "فيسبوك"، أن حفتر قال لغويريش وكذلك المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة: "نحن مستمرون في عملياتنا حتى نخلص العاصمة من قبضة المليشيات التي ضاق الناس ذرعا بها وسرقت أرزاقهم".