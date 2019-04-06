قرار صادم من ملكة بريطانيا يستهدف ميغان ماركل

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أصدرت ملكة بريطانيا، الملكة إليزابيث الثانية، قرارا صادما، يستهدف دوقة ساسكس، ميغان ماركل، له علاقة بالأميرة الراحلة ديانا.

منعت الملكة إليزابيث، ميغان ماركل، زوجة الأمير هاري، من ارتداء المجوهرات الشهيرة للأميرة ديانا، وفقا لتقرير صادر من صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وتسبب ذلك القرار في تصاعد التوترات بين دوق ودوقة ساسكس، وكبار أفراد العائلة المالكة.

وأبلغت الملكة الأمير ويليام، الشقيق الأكبر لهاري، شخصيا، بقرارها حظر ميغان ماركل من ارتداء المجوهرات من المجموعة الملكية الخاصة بوالدة الأميرين الراحلة، الأميرة ديانا، ما أثار مزيدا من التوترات بين الشقيقين على وجه الخصوص، بحسب الصحيفة البريطانية.

وكانت الملكة إليزابيث قد وافقت في وقت سابق على إعارة ميغان ماركل قطع مجوهرات خاصة بالأميرة ديانا، إلا أن معلومات "ذا صن" أكدت أن بعض تصرفات ميغان أزعجت الملكة، وأشعلت التوتر بينهما.

وأضاف مصدر "ذا صن" أن قرار الملكة نتج أيضا من نيتها اتباع التسلسل الهرمي، بهدف الحفاظ على الترتيب الصحيح والأسبقية داخل الأسرة المالكة.

وتابع: "حتى لو كانت ميغان ماركل هي المرأة الأكثر شعبية حاليا، فهي أقل رتبة من كيت ميدلتون زوجة الأمير ويليام".

يذكر أن ميغان ماركل وزوجها الأمير هاري، دشنا مؤخرا حسابا خاصا بهما على موقع "إنستغرام"، يحمل اسم "ساسكس رويال"، وهو مستوحى عن لقبيهما الملكي "دوق ودوقة ساسكس"، بحسب شبكة "سي بي إس" الأمريكية.

وكتبا في أول منشور لهما: "نتطلع من خلال الحساب لمشاركة العمل الذي يحفزنا، والقضايا التي ندعمها، وبياناتنا الهامة، كما أنه فرصة لتسليطنا الضوء على القضايا الرئيسية".