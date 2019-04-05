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مسافر يحصل على ترقية مجانية إلى الدرجة الأولى بطريقة "غريبة"

5
APRIL
2019
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كشف راكب طائرة، مؤخرا، أنه حصل على مقعد في الدرجة الأولى من الطائرة بطريقة غير متوقعة ودون أن يضطر إلى دفع الثمن الباهظ للتذكرة.
 
وبحسب موقع "dmarge"، فإن جون بورفيت، قصد المطار حتى يسافر من مدينة سيدني الأسترالية إلى لندن، وقام بإجراءات المطار العادية وحصل على بطاقة إركاب في "درجة رجال الأعمال".
 
وحين كان بورفيت يقوم بإجراءات التسجيل ، لاحظ أن مشكلا وقع في مكتب التسجيل المحاذي، بعدما ألح راكب آخر من "درجة رجال الأعمال" على ركوب مقعد محدد وهو "12B"، لكنه لم يكن متاحا.
 
وأضاف الراكب المحظوظ "كان ذلك المسافر يؤكد مرارا أنه لن يركب سوى المقعد B12 فيما كان الموظف يحاول أن يشرح له الأمر دون جدوى".
 
وحين التفت جون إلى بطاقة جون وجد أن مقعده هو "B12"، وبالتالي، فهو صاحب المقعد الذي يريده "الراكب الغاضب" دون أن يستطيع الحصول عليه، لأنه ممنوح سلفا.
 
واقترح جون على موظفة الطيران أن يمنح مقعده للراكب "العنيد"، أما هو فلا يجد أي حرج في الانتقال صوب مقعد آخر في درجة رجال الأعمال، وبهذه البادرة، تم حل المشكل العويص.
 
وما إن مضت لحظات قليلة، حتى قرر طاقم الرحلة أن يكافئ المتطوع عبر ترقية تذكرته إلى الدرجة الأولى بعدما ساعد على إنقاذ الموقف.
 
 
 
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