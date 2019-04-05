الرئيس الأوكراني يدعو منافسه في الانتخابات "لأن يكون رجلا"

A + A -

سبوتينك - حث الرئيس الأوكراني، بيترو بورشينكو، في رسالة مصورة وجهها للمرشح الرئاسي، فلاديمير زيلينسكي، على صفحته الخاصة على "فيسبوك"، دعاه فيها لأن "يكون رجلا... ولا يختبئ خلف أحد"، خلال المحاورة المقبلة.

قال الرئيس الأوكراني بيترو بورشينكو في رسالته المصورة: " فلاديمير ألكسندروفيتش، يجب أن أتواصل معك من خلال الكاميرات بدلا من التحدث وجها لوجه. لا تقلق. فإن النقاش ليس مخيفا".

وأشار إلى أنه "تلقى مكالمات" من معارضين سياسيين و"أعداء أقوياء" أكثر من مرة.

في الوقت نفسه، دعا بوروشينكو خصمه "لعدم وضع الشروط والاختباء وراء أي شخص"، معربا عن الرأي القائل بأن ذلك "قبيح".

وانهى بورشينكو رسالته قائلا " كن رجلا.تعال للمناظرة.في الملعب فليكن في الملعب.أنا في الانتظار بالإستاد".

يذكر بأن زيلينسكي كان قد وجه الدعوة لبورشينكو لإجراء مناظرة قبل بدء الجولة الثانية من الانتخابات، طارحا عددا من الشروط، الى ان الرئيس الأوكراني وافق.

هذا وكان قد أجريت الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا في 31 مارس/آذار، وفقا للجنة الإنتخابية فإنه لم يحصل أي من المرشحين على العدد اللازم من الأصوات للفوز بالجولة الأولى.

وستبدأ الجولة الثانية في 21 أبريل/نيسان، حيث سيتواجد كل من زلينسكي وبوروشينكو.