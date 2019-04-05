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مالك شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية يخسر مليار دولار في دقيقتين

5
APRIL
2019
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سبوتنيك - تعرض مالك شركة "SpaceX" ومؤسس شركة "تسلا" لصناعة السيارات الكهربائية، إيلون موسك، لخسارة كبيرة في دقيقتين بتداولات بورصة "ناسداك" الأمريكية.
 
خسارة موسك وصلت لحوالي مليار دولار في دقيقتين خلال تداولات بورصة "ناسداك" الأمريكية، بعد تراجع سهم شركة "تسلا".
 
حيث انخفضت أسهم الشركة بنسبة 11 في المئة، وفق ما نقل موقع "بلومبرغ" الأمريكي.
 
لتصل ثروة موسك إلى 22.3 مليار دولار، بحلول نهاية التعاملات في البورصة الأمريكية.
 
وتساهم شركة "تسلا" بحوالي 10 مليارات دولار من ثروة موسك، في الوقت الذي تساهم فيه شركة "SpaceX" بنسبة 13 مليار دولار.
 
يذكر بأن أسهم شركة "تسلا" كانت قد سجلت انخفاضا قياسيا في وقت سابق بنسبة 31 في المئة من المبيعات، وفي هذا الربع باعت الشركة حوالي 63 ألف سيارة كهربائية، في الوقت الذي تم بيع 90 ألف سيارة في الفترة ذاتها في السابق.
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