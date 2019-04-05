البنتاغون ترفض مقترح تركيا بشأن امتلاكها إس 400 الروسية

A + A -

قالت وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون الخميس أنها لا تفكر في إنشاء مجموعة عمل مع تركيا لحل الخلاف حول شراء أنقرة أنظمة الدفاع الصاروخية الروسية إس 400.

وقال المتحدث باسم البنتاغون إريك باهون "مجموعة العمل الفنية في هذه المرحلة ليست ضرورية ولا سبيلا تفكر فيه الولايات المتحدة كحل للمسألة."

وفي أنقرة، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن صفقة منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400 باتت "محسومة" ولا يمكن الغاؤها.

وأضاف، في مؤتمر صحفي على هامش زيارة للولايات المتحدة، أن علاقات بلاده مع روسيا ليست بديلا لتحالفها مع حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.

وكان قد أعرب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لنظيره التركي عن قلقه بشأن احتمال امتلاك تركيا" لنظام الدفاع الصاروخي الروسي إس-400.

وبحسب بيان الخارجية الأميركية الصادر الأربعاء فقد دعا بومبيو خلال اجتماع بنظيره التركي إلى "حلّ سريع لقضايا مرتبطة بمواطنين أميركيين" أو موظفين محليين في البعثات الدبلوماسية الأميركية "احتجزوا ظلما" في تركيا.