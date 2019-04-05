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فوائد عفن الخبز للصحة..لن تصدق فوائده للوقاية من الأمراض!

5
APRIL
2019
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الخبز من الأطعمة الرئيسية الموجودة على المائدة والتي لا يستطيع أي شخص التخلي عنها، لما له من فوائد مهمة وصحية لاحتواء الخبز بجميع أنواعه على العناصر الغذائية المطلوبة لصحة الجسم.

ويتساءل البعض عن وجود لون أزرق على الخبز ويقوم بإلقائه في سلة القمامة، فماذا إن أصاب الخبز العفن؟، وهل عفن الخبز يختلف عن عفن الأطعمة الأخرى!.

في هذا المقال تعرف على فوائد عفن الخبز الصحية للوقاية من الأمراض وأضراره، ونؤكد لك بعد قراءة هذا المقال لن يعرف عفن الخبز طريقه إلى سلة المهملات.

ما هو عفن الخبز ؟

عندما يتعرض الخبز إلى التدفئة وتزداد نسبة الرطوبة فتتجمع عليه الفطريات، ومن أهمها فطر البنسيليوم، وتتكاثر هذه الفطريات مكونة آلاف الخلايا الفطرية والتي تكون على هيئة نقاط سوداء أو خضراء مائلة إلى اللون الرمادي، وتؤثر هذه الفطريات على لون الخبز ورائحته.

أسباب عفن الخبز

هناك علامات وشروط يجب أن تتوفر ليحدث عفن الخبز، هي: درجة حرارة مرتفعة. الرطوبة.

اكتشاف فوائد عفن الخبز

أول عالم اكتشف فوائد عفن الخبز هو العالم الاسكتلندي ألكسندر فلمنج، والذي اكتشف من خلال مزارع البكتيريا في المملكة المتحدة بريطانيا أن البكتيريا الموجودة في الهواء تموت بسبب فطر البنسيليوم المسؤول عن حدوث عفونة في الأطعمة، ومن هنا جاء اكتشاف البنسلين، والذي قام بتجربته على المرضى وأثبت العقار فاعليته ونجاحه مع مصابي الحرب العالمية الأولى في بريطانيا.

فوائد عفن الخبز

نتيجة لوجود فطر البنسيليوم المسؤول عن العفن، تحدث العديد من الفوائد، وهي: يستخلص من البنسيليوم المضاد الحيوي المعروف بالبنسلين؛ ويستخدم البنسلين المكتشف من عفن الخبز في معالجة أمراض مثل الدفتريا و السيلان، ويعالج بعض الأمراض الجنسية مثل الزُهري، ويستخدم البنسلين في علاج الالتهاب الرئوي و السل ويعالج البكتيريا التي تصيب العظام والمفاصل مثل الغرغرينا.

من خلال تجربة اكتشف العالم أكسندر فلمنج أن البنسيليوم يساعد على قتل الجراثيم الموجودة حولنا في الهواء وفي الأطعمة، وأراد فلمنج التأكد من هذا الاستنتاج بإجراء تجربة على قطعة من الخبز المتعفن، ووضعها في أنبوب ليرى تأثير عفن الخبز على البكتيريا.

يقال أن المصريين القدماء كانوا يستخدمون قطعة من الخبز حول الجروح لتلتئم سريعاً. كان يستخدم عفن الخبز عند المصريين القدماء لشفاء مشاكل الجهاز الهضمي وأمراض المعدة، عن طريق تناوله عفن الخبز يساعد على علاج الالتهابات البكتيرية، لأنه يقضي على البكتيريا تماماً.

يدخل فطر عفن البنسليوم في الصناعات الغذائية مثل جبن الريكفورد والجبن الأزرق، وهذا لأنه قاتل للجراثيم ويعطي الجبن الرائحة والنكهة المميزة لها، وهو عبارة عن بقع زرقاء تنمو على سطح اللبن ويفرز الأحماض الدهنية الصحية الموجودة في الأطعمة.

أضرار عفن الخبز

لكن بالرغم من فوائد عفن الخبز إلا أنه لا يُفضل تناوله مباشرةً، وهذا للآتي: قد يحتوي عفن الخبز على فطريات أخرى، لهذا فتوجد في المعامل الطبية بالجامعات وكليات الزراعة أجهزة لاكتشاف الفطريات، يتم معرفة إن كان يوجد بالخبز جراثيم أم لا، فإذا تم تناوله دون الكشف عليه قد يسبب التسمم الغذائي، لذا لا يجب تناوله مباشرةً، قبل التأكد من سلامته الغذائية.

بعض الناس ليس عليهم تناوله لأنهم يعانون من حساسية البنسلين.

في الختام؛ البعض يلقي بالخبز المتعفن في سلة القمامة ولكنهم يلقون بأهم المضادات الحيوية التي استخدمت قديماً ومازالت تستخدم حتى يومنا هذا، نرجو أن نكون قدمنا لك جميع المعلومات المتعلقة بفوائد عفن الخبز للوقاية من الأمراض وأضراره.

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