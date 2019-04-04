حفتر أمر قواته بالتقدم نحو العاصمة الليبية

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نُشِر تسجيل اليوم (الخميس)، منسوب لقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر يأمر قواته بالتحرك صوب العاصمة طرابلس للسيطرة عليها.

من جانبه آخر، قال اللواء عبد السلام الحاسي آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية في الجيش الوطني الليبي، إن القوات سيطرت بالكامل على مدينة غريان الواقعة على بعد نحو 100 كيلومتر جنوب غربي العاصمة طرابلس.

وأضاف الحاسي في تصريح لوكالة «رويترز» للأنباء اليوم (الخميس) عبر الهاتف: «تمت السيطرة على مدينة غريان بالكامل، وأنا الآن أتجول فيها».

ومن جانبه، ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الفصائل الليبية ضبط النفس، وحذر من خطر اندلاع معارك ضارية. وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات «تويتر»: «أدعو إلى التهدئة وضبط النفس، بينما أستعد للقاء القادة الليبيين في البلاد».

وأضاف: «لا يوجد حل عسكري، الحوار بين الليبيين هو وحده الذي يمكنه حل المشكلات الليبية».

لكن مناوشات اندلعت بالفعل مع تحرك مقاتلين من الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر غرباً. ودار اشتباك قصير أمس مع قوات متحالفة مع رئيس الوزراء في طرابلس فائز السراج.